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  3. 01 Kasım 2018 20:45

Ahmet Kural'dan ilk açıklama geldi

Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural, kendisi hakkında çıkan iddialara böyle yanıt verdi.

Bilgin Pro
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