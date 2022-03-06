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  4. Ahmet Kural'ın avukatıyla dansı sosyal medyada olay oldu

Ahmet Kural'ın avukatıyla dansı sosyal medyada olay oldu

Oyuncu Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Çelik'in eğlenceli anları sosyal medyada gündem oldu.

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