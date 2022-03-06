Anasayfa Video Galeriler Gündem Ahmet Kural'ın avukatıyla dansı sosyal medyada olay oldu Ahmet Kural'ın avukatıyla dansı sosyal medyada olay oldu 06 Mart 2022 Pazar Saat: 23:10 Oyuncu Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Çelik'in eğlenceli anları sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6225152de7bb8a1859480353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ı çok kızdıracak video paylaşımı Rus savaş uçağı işte böyle düşürüldü HaberTürk canlı yayınında ilginç hata Didem Soydan ''ready'' deyip fermuarını boydan boya açtı Habertürk canlı yayında skandal sözler: ''Bizim erkekler Ukraynalıları bekliyor'' Ukrayna'da sıcak anlar! Türk gazeteciler ölümden döndü Ukrayna'da pazar yerine bombalı saldırı Yeşil saha kan gölüne döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var Zelenski, Elon Musk ile görüştü: ''Kozmik projeleri konuştuk''