Anasayfa Video Galeriler Gündem Ahmet Özal Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ahmet Özal Cumhurbaşkanı adayını açıkladı 13 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 17:55 Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, kendisinin kurduğu TEK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın aday olması halinde destekleyeceğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6256e45b89ea83551617cdb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir göçmen rezaleti daha! Pakistanlı göçmen Türk kızlarını videoya çekip paylaştı! Fatih Çıtlak'tan sahur programına damga vuran gaf! AKSUNGUR yerli ve milli akıllı mühimmatla vurdu! Direkteki Türk Bayrağı'nı sökmüşlerdi, gerçek bambaşka çıktı Rambo Okan ölüme meydan okudu Galatasaray bayrağını indirdi Motosikletli çeteye operasyon! Saldırı anı kamerada İstanbul'da beyaz kaplan ve Hint Şebeği ele geçirildi Ayıya kafa tuttu! Köpek ile ayının kapışması kamerada İstanbul'da yabancı uyruklu şehir eşkıyası genç kadına kabusu yaşattı