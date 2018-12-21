Ahmet Sever hakkında ‘terör örgütü propagandası’ soruşturması
21 Aralık 2018 15:25
Ahmet Sever hakkında ‘terör örgütü propagandası’ soruşturması
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzun süre başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında ’silahlı terör örgütüne propagandası’ yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzun süre başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 2016 yılında yapılan bir ihbar maili üzerine soruşturma...