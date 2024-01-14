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  4. Ahmet Türk adaylıktan çekilip, siyaseti bıraktı

Ahmet Türk adaylıktan çekilip, siyaseti bıraktı

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DEM Parti'de Mardin Büyükşehir Belediyesi için adaylık başvurusu yapan Ahmet Türk, adaylığını geri çekip, aktif siyaseti bıraktı.

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