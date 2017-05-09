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  3. 09 Mayıs 2017 15:20

Ahmet Türk ve Sırrı Sakık'tan Abdullah Gül 'e taziye ziyareti

Mardin'in DBP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Ağrı'nın eski Belediye Başkanı Sırrı Sakık da Abdullah Gül'e taziye ziyaretinde bulundu

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