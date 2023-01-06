Anasayfa Video Galeriler Gündem Aile boyu gasp çetesine film gibi operasyon Aile boyu gasp çetesine film gibi operasyon 06 Ocak 2023 Cuma Saat: 12:05 İstanbulluların korkulu rüyası haline gelen ve milyonluk gasp olaylarını gerçekleştiren aile boyu gasp çetesi polisin film gibi operasyonuyla yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b7e4562d944f655c7fe863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kış günü kışın gelmediği Uludağ'da suni kar yağışı başlatıldı Otobüste unutulanlar ''bu kadar da olmaz'' dedirtti 17 yaşındaki kıza eteği yüzünden kabusu yaşattılar Davutoğlu açıkladı: ''Altılı Masa ortak adayda anlaştı'' Kahreden haber 10 saat sonra geldi... Baba ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı Yunan askerlerinden Ege'de taciz! Mehmetçik gelince toz oldular Erdoğan şikayet edilen belediyenin AK Parti belediyesi olduğunu öğrenince... Ece Üner'in yeni adresi belli oldu TIR'da balık istifi kaçak sığınmacı operasyonu!