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Aile boyu gasp çetesine film gibi operasyon

İstanbulluların korkulu rüyası haline gelen ve milyonluk gasp olaylarını gerçekleştiren aile boyu gasp çetesi polisin film gibi operasyonuyla yakalandı.

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