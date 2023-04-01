Anasayfa Video Galeriler Gündem Aile boyu katliamın altından borç çıktı! Aile boyu katliamın altından borç çıktı! 01 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 09:30 Güncelleme: 01 Nisan 2023 Cumartesi 09:30 Elazığ’da bir evde aynı aileden 6 kişinin cansız bedeninin bulunduğu korkunç olayda ailesini katleden ve ardından intihar eden şahsın, kumar borcunun bulunduğu ve babasından para istediği bu yüzden tartışma çıktığı iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6427cf7f08d84a24d970aa03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar kamerada Selçuk Bayraktar paylaştı, Türkiye'nin yeni milli gururu ortaya çıktı İstanbul'da vahşet! Bıçakladı, kızgın yağ döküp intihar etti Akşener'den AK Partili Başkana söylediği bu sözler olay oldu Konserde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var Bir ülkeyi kum fırtınası vurdu: Göz gözü görmüyor Günün en korkunç haberi: Evde 6 ceset bulundu Konutta işler tersine döndü! O evlerin satılması zorlaştı Tacizciye sokak ortasında baba kurşunu! Böyle vurdu