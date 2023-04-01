Aile boyu katliamın altından borç çıktı!

Elazığ’da bir evde aynı aileden 6 kişinin cansız bedeninin bulunduğu korkunç olayda ailesini katleden ve ardından intihar eden şahsın, kumar borcunun bulunduğu ve babasından para istediği bu yüzden tartışma çıktığı iddia edildi.

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