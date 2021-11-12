Anasayfa Video Galeriler Gündem Aile hekimine iğrenç saldırı kamerada! Aile hekimine iğrenç saldırı kamerada! 12 Kasım 2021 Cuma Saat: 22:15 Kayseri’de Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan aile hekimi, bir kişi tarafından odasında darp edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618ebd6ba1ecfc705a0a3cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karamollaoğlu açıkladı: Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı geçecek? BTP’den Erdoğan’a ''Dolar 10 lira olsa kim şaşırır ?'' videosu Canlı yayında çok ilginç anlar: Bahar Candan ve Nihat Doğan'a beyin verdi Bakan Özer'den ara tatil mesajı Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Basketbol maçında skandal! Tek yumrukla yere serdi NFT dünyasına Yapı Kredi de Vadaa’lar ile katıldı Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci sorusuna dikkat çeken yanıt Gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı