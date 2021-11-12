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Aile hekimine iğrenç saldırı kamerada!

Kayseri’de Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan aile hekimi, bir kişi tarafından odasında darp edildi.

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