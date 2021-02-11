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  3. 11 Şubat 2021 12:55

Aile Hekimleri Derneği Başkanı: Mart ayında yine pik olacağını öngörüyoruz

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, mutasyonlu virüsün yol açacağı vaka artışı nedeniyle mart ayında yine pik yaşanabileceği endişesini dile getirdi.

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