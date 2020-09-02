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  3. 02 Eylül 2020 12:40

Aile Hükümeti'nden ilk fragman geldi

Yapımını RNK Prodüksiyon’un üstlendiği başrollerinde Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora’nın yer aldığı 'Aile Hükümeti' filminin fragmanı yayınlandı: Film, 18 Eylül'de izleyicilerle buluşacak.

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