Aile içi cinnet: Eşini öldürdü, çocuklarını ve komşusunu yaralayıp intihar etti!

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki bir eş dehşet saçtı. Cinnet getiren zanlı eşini öldürüp, 3 çocuğunu ve komşusunu yaralayıp cami avlısında intihar etti.

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