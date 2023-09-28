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Aile içi cinnet: Eşini öldürdü, çocuklarını ve komşusunu yaralayıp intihar etti!

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Gaziantep'te boşanma aşamasındaki bir eş dehşet saçtı. Cinnet getiren zanlı eşini öldürüp, 3 çocuğunu ve komşusunu yaralayıp cami avlısında intihar etti.

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