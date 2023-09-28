Anasayfa Video Galeriler Gündem Aile içi cinnet: Eşini öldürdü, çocuklarını ve komşusunu yaralayıp intihar etti! Aile içi cinnet: Eşini öldürdü, çocuklarını ve komşusunu yaralayıp intihar etti! 28 Eylül 2023 Perşembe Saat: 14:25 Güncelleme: 28 Eylül 2023 Perşembe 14:25 Gaziantep'te boşanma aşamasındaki bir eş dehşet saçtı. Cinnet getiren zanlı eşini öldürüp, 3 çocuğunu ve komşusunu yaralayıp cami avlısında intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651562a58f126401067a7f73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: Yaralılar var İstanbul'da büyük patlama! Havalimanında dehşet: 140 kişi hayatını kaybetti İki kız çocuğuna öldüresiye dayak kamerada Türkiye'de görülen örümcek türü için kritik açıklama Çanakkale'de sağanak: Bir tekne battı, yollar göle döndü ERİS'ten sonra şimdi de aşıdan kaçabilen PİROLA alarmı! 3 yaşındaki çocuk evde bulduğu tabancayla kendini vurdu İstanbul'da 30 yıldır bitmek bilmeyen kentsel dönüşüm bilmecesi