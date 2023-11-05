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Aile içi kiralık katilli vahşet

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Şanlıurfa'daki muhtar cinayetinde cinayeti zanlıları suçlarını itiraf edip, talimatı öldürülen muhtarın babasından ve kardeşinden aldıklarını söyledi.

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