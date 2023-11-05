Anasayfa Video Galeriler Gündem Aile içi kiralık katilli vahşet Aile içi kiralık katilli vahşet 05 Kasım 2023 Pazar Saat: 22:05 Güncelleme: 05 Kasım 2023 Pazar 22:05 Şanlıurfa'daki muhtar cinayetinde cinayeti zanlıları suçlarını itiraf edip, talimatı öldürülen muhtarın babasından ve kardeşinden aldıklarını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6547e77201f2d1209e50c673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi İncirlik Üssü karıştı! Kefenini giyip gelen bile vardı Az kalsın bu çöpü hepimize yedireceklerdi Ölüler Günü festivalinden olay görüntüler Otoyolda kabus: Havai fişek yüklü tır alev aldı Havalimanında 18 saat süren rehine krizi Dağ başı değil İstanbul'un göbeği! Kadın kaçırma girişimi kamerada 45. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu