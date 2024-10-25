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  4. Aile sağlığı merkezinde asansör faciası: 2 ölü

Aile sağlığı merkezinde asansör faciası: 2 ölü

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapımı devam eden aile sağlık merkezi binası inşaatında asansör kısmının çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

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