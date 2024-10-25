Anasayfa Video Galeriler Gündem Aile sağlığı merkezinde asansör faciası: 2 ölü Aile sağlığı merkezinde asansör faciası: 2 ölü 25 Ekim 2024 Cuma Saat: 19:20 Güncelleme: 25 Ekim 2024 Cuma 19:20 Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapımı devam eden aile sağlık merkezi binası inşaatında asansör kısmının çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671bc56b63709d7635007883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Denizi'nde müsilaj geri döndü Erdoğan: Hava Kuvvetlerimiz ve MİT bu alçak saldırıya cevabımızı verdi Okan Buruk apar topar ameliyata alındı 17 yaşındaki kıza istismar iddiası: Baltayla ortalığı birbirine kattı Alanya Kalesi'nden bisiklet inen genç sosyal medyayı salladı Maldivler değil Türkiye: Sonbaharda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı ''Böylesi ancak Türkiye'de olur'' dedirten mezarlık Güneşli sonbaharın en gözde rotasıydı; o da yok oldu! Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 18 terörist etkisiz hale getirildi