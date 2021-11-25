Anasayfa Video Galeriler Gündem Aile sağlığı merkezinde satırlı dehşet! Aile sağlığı merkezinde satırlı dehşet! 25 Kasım 2021 Perşembe Saat: 15:15 İstanbul'da aile sağlığı merkezine gelen kişi, elindeki satırla duvardaki panolara ve eşyalara zarar verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619f7e7c32a69e09ab1d922f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li vekilden olay olacak BAE videosu Ankara Büyükşehir'den kadınlara savunma eğitimi İstanbul'da taksici terörü bitmiyor! Mesafeyi beğenmeyince hakaret yağdırdı AK Partili vekil Etyemez: ''Ülkede yokluk yok, bolluk ortada'' Etiyopya'da esir alınan binlerce askerin görüntüleri şoke etti İstanbul metrosunda dehşet! Kadın yolcuya küfürler edip bıçakla saldırdı Canlı yayında duygusal anlar: Ece Üner konuğuna sarılıp hüngür hüngür ağladı Tehlikeli anlar: Öğrenci taşıyan otobüsün önüne atladılar Vatan Partisi'nden çözüm önerisi: Dolar yasaklansın