Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Aile yapısını bozuyor'' diye karalanmıştı... Ekranların efsanesi geri dönüyor! ''Aile yapısını bozuyor'' diye karalanmıştı... Ekranların efsanesi geri dönüyor! 24 Kasım 2022 Perşembe Saat: 09:25 Güncelleme: 24 Kasım 2022 Perşembe 09:25 Demet Evgar ve Emre Karayel'in başrolünde olduğu '1 Kadın 1 Erkek', 15 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637f0e57d262e804b47d3813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti kamerada Deprem sırasında esrarengiz olay: Saniye saniye kamerada Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme Deprem anında yaşanan ışık patlaması kamera HDP’li Ömer Öcalan'dan polis drone'una saldırı Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu Mustafa Sarıgül'den güldüren gaf! Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var Susuzluk alarmı! Baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı