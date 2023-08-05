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  4. Ailece aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler

Ailece aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler

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Ankara’da baba ve oğlu, sinyal vermediğini iddia ettikleri aracın önünü keserek, döner bıçağı ile sürücüye tehditler savurdu.

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