Anasayfa Video Galeriler Gündem Ailece aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler Ailece aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler 05 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 09:10 Güncelleme: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 09:10 Ankara’da baba ve oğlu, sinyal vermediğini iddia ettikleri aracın önünü keserek, döner bıçağı ile sürücüye tehditler savurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cde7cd1a851b774e475cf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 40 TL'lik kavga mahalleyi sokağa döktü! İstanbul'da ''yuh'' dedirten akıl almaz hırsızlık kamerada Korku filmi gibi: Dev çukur bir binayı yuttu! İstanbul'da denizde kadına şiddet! Yaptıklarını görenler şoke oldu Yine aile içi kanlı şiddet: Bu sefer öldüren kadın, öldürülen erkek İstanbul'da gece yarısı ''kundakçı'' şoku! Alevler geceyi aydınlattı Yılanların dansı kameraya böyle yansıdı! Bodrum'da su borusu patladı; cadde göle döndü ''Mansur Yavaş'ın karşısında kazanacak tek aday...''