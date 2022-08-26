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  4. Ailesi indi, o kaldı! Halk otobüsünde çocuğu unuttular

Ailesi indi, o kaldı! Halk otobüsünde çocuğu unuttular

Antalya'da turist aile halk otobüsünde 10 yaşındaki çocuklarını unuttu. Minik çocuğun gözyaşları, şoförün verdiği haberle mutluluk gözyaşlarına dönüştü.

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