Anasayfa Video Galeriler Gündem Ailesi indi, o kaldı! Halk otobüsünde çocuğu unuttular Ailesi indi, o kaldı! Halk otobüsünde çocuğu unuttular 26 Ağustos 2022 Cuma Saat: 14:35 Antalya'da turist aile halk otobüsünde 10 yaşındaki çocuklarını unuttu. Minik çocuğun gözyaşları, şoförün verdiği haberle mutluluk gözyaşlarına dönüştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6308b00ebcfe5609e06922f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehidin hatırası... Hırsızlar öyle bir şeyi çaldı ki! ''Atatürk’ün anasına söven şerefsiz sarayda ağırlandı'' Genç kadın evinde tilki saldırısına uğradı Tribünde skandal! Türk Bayrağı'nı yaktılar! Kaza sonrası ortalık karıştı İnanılmaz görüntü İstanbul'dan! Camdan içeri atladı ve bir faciayı önledi Bu nasıl vahşet! Önce çoban sonra 20 koyunu öldürüldü Karısıyla yasak aşk yaşayan komşusuna dehşeti yaşattı! Çırılçıplak soyup... Eline taş düştü sandı; yorgun mermi çıktı!