Anasayfa Video Galeriler Gündem Ailesiyle barışmak için Esra Erol'a geldi, "Bu yaşta ben dul kalamam''' diyerek isyan etti Ailesiyle barışmak için Esra Erol'a geldi, "Bu yaşta ben dul kalamam''' diyerek isyan etti 11 Şubat 2022 Cuma Saat: 16:25 Esra Erol'a katılan ailesinden kaçarak Adana'da pide ustası Ramazan'a kaçan Ceylan'ın çığlıkları sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620663c260e21a52d922b493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen hayatını kaybetti Erdoğan günler sonra kameralar karşısında; hedefinde yine muhalefet vardı Bakan Soylu isyan etti: ''Biz senin deneme tahtan mıyız?'' Halk Ekmek'ten sonra fırın ekmeğine de büyük zam! Bakan Soylu talimat vermişti! Polis gündüz vakti tek tek paketledi Zürafa Sokak'ta kentsel dönüşüm başladı İstanbul'da bir binada yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor Bir ünlü isim daha elektrik faturasına isyan etti Binlerce doları otogarda unuttular! Say say bitmedi...