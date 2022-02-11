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  4. Ailesiyle barışmak için Esra Erol'a geldi, "Bu yaşta ben dul kalamam''' diyerek isyan etti

Ailesiyle barışmak için Esra Erol'a geldi, "Bu yaşta ben dul kalamam''' diyerek isyan etti

Esra Erol'a katılan ailesinden kaçarak Adana'da pide ustası Ramazan'a kaçan Ceylan'ın çığlıkları sosyal medyada gündem oldu.

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