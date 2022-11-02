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  4. Ajda Pekkan'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı

Ajda Pekkan'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı

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Süperstar Ajda Pekkan, sabaha karşı evinde geçirdiği kaza sonrası ameliyata alındı.

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