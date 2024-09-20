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  4. Ajet'e ait yolcu uçağı pistten çıktı

Ajet'e ait yolcu uçağı pistten çıktı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iniş yapan Anadolujet firmasına ait uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle pistten çıktı.

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