Anasayfa Video Galeriler Gündem Ajet'e ait yolcu uçağı pistten çıktı Ajet'e ait yolcu uçağı pistten çıktı 20 Eylül 2024 Cuma Saat: 14:55 Güncelleme: 20 Eylül 2024 Cuma 14:55 Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iniş yapan Anadolujet firmasına ait uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle pistten çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ed62c6df1231d87208a713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunan sahil güvenliği Türk karasularına girdi Fon vurgunu iddiasında yeni ifade: Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez açıkladı Doktordan, doktora şiddet: Raporu vermedi diye darp etti Kadınlar açıkladı: ''Uzun yaşamamızın sırrı kadın dırdırında'' Afşin Termik Santrali'nde göçük Film sahnesi gibi: Polis seyir halindeki araca böyle tırmandı İçişleri Bakanı Yerlikaya gazetecileri böyle susturdu İkinci el araç satışında yeni dönem 27 Eylül'de başlıyor: Bu hatayı sakın yapmayın Squid Game'in ikinci sezonundan ilk fragman