Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Gençlik Ocakları derneği başkanı tutuklandı AK Gençlik Ocakları derneği başkanı tutuklandı 12 Temmuz 2024 Cuma Saat: 19:11 Güncelleme: 12 Temmuz 2024 Cuma 19:11 İçişleri Bakanlığı'nın logosunu kullanarak kart bastırdığı tespit edilen ve hakkında 3 farklı suçtan soruşturma açılan AK Gençlik Ocakları’ derneği genel başkanı F.A. tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669155ba1302314ce807a6b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aynı çocuğunu 2 kez doğurdu: Kızına 2'nci kez can verdi Bir cennetimiz daha kuruyor: Koca gölet yok oldu Çobanı düşen yıldırım yaktı, yağan yağmur söndürdü İstanbul ''alkol'' cinayeti: 6 kez bıçaklanarak öldürüldü Dağda inek otlatıp, ahır temizliyordu; LGS birincisi oldu Yunan askerlerinin teknesine çarptığı balıkçı yaşananları anlattı Arap turistlerin Uzungöl keyfi Uzungöl'ün içinde bitti Hainlerin inine girildi: Onlarca silah ele geçirildi Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş en düşük emekli maaşı zammını açıkladı