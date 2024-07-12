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  4. AK Gençlik Ocakları derneği başkanı tutuklandı

AK Gençlik Ocakları derneği başkanı tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı'nın logosunu kullanarak kart bastırdığı tespit edilen ve hakkında 3 farklı suçtan soruşturma açılan AK Gençlik Ocakları’ derneği genel başkanı F.A. tutuklandı.

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