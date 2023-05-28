  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. AK Parti balkon konuşmasına hazırlanıyor

AK Parti balkon konuşmasına hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için Türkiye bugün sandık başına gitti. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı AK Parti İl Başkanlığı önünde de hareketlilik başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Baba oğul Gökçeklerden İmamoğlu ve Yavaş'a videolu gönderme
CHP'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık
Erdoğan oy kullandıktan sonra para ve oyuncak dağıttı
AK Partili grup, polis memuruna saldırdı! Aralarında milletvekili de var
Türkiye'nin gururu Merve Dizdar yurda döndü
Oyunu kullanan soluğu denizde aldı
Oy kullanılan okulda fare paniği
Oyunu kullanan Demet Akbağ'ı kızdıran olay: ''O kadar antipatiksiniz ki, yazık''
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu pusulayı düşürdü, oyu belli oldu