Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti balkon konuşmasına hazırlanıyor AK Parti balkon konuşmasına hazırlanıyor 28 Mayıs 2023 Pazar Saat: 19:25 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için Türkiye bugün sandık başına gitti. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı AK Parti İl Başkanlığı önünde de hareketlilik başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647380747ff8ff55631f8007" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Baba oğul Gökçeklerden İmamoğlu ve Yavaş'a videolu gönderme CHP'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık Erdoğan oy kullandıktan sonra para ve oyuncak dağıttı AK Partili grup, polis memuruna saldırdı! Aralarında milletvekili de var Türkiye'nin gururu Merve Dizdar yurda döndü Oyunu kullanan soluğu denizde aldı Oy kullanılan okulda fare paniği Oyunu kullanan Demet Akbağ'ı kızdıran olay: ''O kadar antipatiksiniz ki, yazık'' HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu pusulayı düşürdü, oyu belli oldu