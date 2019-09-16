  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Eylül 2019 12:40

AK Parti binası önünde eyleme yaka paça gözaltı

Ankara Defterdarlığı’nda çalışırken KHK ile işten atılan Cemal Yıldırım adlı bir vatandaş AK Parti Ankara İl Başkanlığı binası önünde eylem yapmak isterken gözaltına alındı.

Video Galeri
Ağrı'da Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar tehlike altında
Ağrı'da Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar tehlike altında
Video Galeri
CHP önünde oturma eylemi
CHP önünde oturma eylemi
Video Galeri
Göcek'te dehşet! Lüks yat yandı, 1 kişi öldü yaralılar var...
Göcek'te dehşet! Lüks yat yandı, 1 kişi öldü yaralılar var...
Video Galeri
Köpeği ezmemek için takla atan sürücünün yaşadığı dehşet kamerada
Köpeği ezmemek için takla atan sürücünün yaşadığı dehşet kamerada
Video Galeri
Hırsız hayatının şokunu yaşadı
Hırsız hayatının şokunu yaşadı
Video Galeri
Makas atarak yarışan araçların kazası kamerada
Makas atarak yarışan araçların kazası kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM