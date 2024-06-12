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AK Parti gençlik kolları başkanı hayatını kaybetti

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Aksaray’da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

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