Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti gençlik kolları başkanı hayatını kaybetti AK Parti gençlik kolları başkanı hayatını kaybetti 12 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 11:15 Güncelleme: 12 Haziran 2024 Çarşamba 11:15 Aksaray’da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6669593c89a959a4e60394b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da özel hastaneye kurşun yağmuru Mide bulandıran baskın: Vatandaşa yedireceklerdi; hepsi imha edildi Karadenizli yine yaptı yapacağını: Denizin ortasında onları görenler şaşkına döndü Kızılcık Şerbeti finalinin kamera arkası ortaya çıktı Polis sokak ortasında darptan tutuklandı 5 yıldızlı otelde yangın paniği Bir siz eksiktiniz: Sahte dedektifler yakalandı: 23 gözaltı, 9 tutuklama Cübbeliden ''kabine revizyonu'': ''CHP'ye bakanlık verilebilir'' Suç örgütleri 4 ilde ''kuyuya'' düştü: Onlarca gözaltı var