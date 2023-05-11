Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken video AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken video 11 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 07:25 AK Parti Artvin Gençlik Kolları sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video büyük tepkiye yol açtı. Videoda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu pankartı asılı bir binanın yıkılışı tasvir edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645c6e2f18ce4d614d14d1c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye davet Türkiye'nin gizemli mezarı... 30 yıldır görenler dönüp bir daha bakıyor Cübbeli Ahmet'ten 14 Mayıs propagandasına dahil oldu Kadir Çöpdemir ''değiştirelim be'' dedi sosyal medya yıkıldı Bakan Nebati'ye dolar ve et fiyatları soruldu, bakın o ne dedi ? Soma'daki madende yaşanan toprak kayması kameralarda Haaland'ın babası Şampiyonlar Ligi yarı finalinden ihraç edildi CHP seçim bürosunda yangın Şeyma Subaşı’nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı