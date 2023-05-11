AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken video

AK Parti Artvin Gençlik Kolları sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video büyük tepkiye yol açtı. Videoda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu pankartı asılı bir binanın yıkılışı tasvir edildi.

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