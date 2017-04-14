  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 14 Nisan 2017 18:50

AK Parti Genel Merkezi önünde intihar girişimi

Elindeki pompalı tüfeği boğazına dayanan kişi polis ikna etti

Video Galeri
Sümbül dağından karayoluna çığı düştü
Sümbül dağından karayoluna çığı düştü
Video Galeri
Telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
Telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
Video Galeri
Bitlisi sel aldı
Bitlisi sel aldı
Video Galeri
Mevsimlik işçiler Suriyelilere kucak açtı
Mevsimlik işçiler Suriyelilere kucak açtı
Video Galeri
Antik geleceğe tarihten bir yorum
Antik geleceğe tarihten bir yorum
Video Galeri
ABD 'en güçlü bombayla' vurdu!
ABD 'en güçlü bombayla' vurdu!