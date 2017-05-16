  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Mayıs 2017 14:45

AK Parti grubuna genel başkan olarak son hitap

Başbakan Binali Yıldırım, 21 Mayıs’taki olağanüstü kongre öncesi son kez ‘genel başkan’ olarak AK Parti Meclis Grubuna hitap etti.

Video Galeri
Hastanede baltalı kavga
Hastanede baltalı kavga
Video Galeri
CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu, engellileri yalnız bırakmadı
CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu, engellileri yalnız bırakmadı
Video Galeri
İlk görev yerinde şehit oldu
İlk görev yerinde şehit oldu
Video Galeri
İş adamları down sendromlular için söyledi
İş adamları down sendromlular için söyledi
Video Galeri
Türkiyenin tam donanımlı ilk biyomedikal cihazı yalnız ve yaşlı hastaları yalnız bırakmayacak
Türkiyenin tam donanımlı ilk biyomedikal cihazı yalnız ve yaşlı hastaları yalnız bırakmayacak
Video Galeri
Kırıkkalede yol çöktü
Kırıkkalede yol çöktü