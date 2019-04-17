  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Nisan 2019 12:02

AK Parti Grup Başkanvekil'nin ''asgari ücret'' hesabı olay oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun "asgari ücret" hesabı vatandaşların tepkisini çekti.

Video Galeri
Ünlü Ses Sanatçısı Yaşar Özel hayatını kaybetti
Ünlü Ses Sanatçısı Yaşar Özel hayatını kaybetti
Video Galeri
Hamleleriyle Türkiye’de yeni bir dönem başlatmıştı.
Hamleleriyle Türkiye’de yeni bir dönem başlatmıştı.
Video Galeri
Hatay’da hortum korkuttu
Hatay’da hortum korkuttu
Video Galeri
İstanbul’da mücevher kutusu operasyonu
İstanbul’da mücevher kutusu operasyonu
Video Galeri
Turgut Özal, vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı
Turgut Özal, vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı
Video Galeri
Şili’de evin üzerine uçak düştü: 6 ölü
Şili’de evin üzerine uçak düştü: 6 ölü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM