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  3. 24 Haziran 2019 15:25

AK Parti İl Başkanlığı önünde teşkilat tartışması !

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde partililer arasında tartışma çıktı.

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