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AK Parti İl Başkanlığı'nda intihar girişimi

AK Parti'nin Bursa İl Başkanlığı binasında hareketli dakikalar. Çatıya çıkan bir vatandaş intihara kalkıştı.

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