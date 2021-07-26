Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti İl Başkanlığı'nda intihar girişimi AK Parti İl Başkanlığı'nda intihar girişimi 26 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 11:30 AK Parti'nin Bursa İl Başkanlığı binasında hareketli dakikalar. Çatıya çıkan bir vatandaş intihara kalkıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fe72baff12625ade16a283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yalıntaş göleti kuraklığa yenik düştü Pes! Hırsızlar 10 katlı düğün pastasını çaldı Taksim'de meydan dayağı kamerada Kan donduran kaza kamerada Atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi Artvin'deki selde hayata bvağlayan komşu ipi kamerada Kılıçdaroğlu: ''Şimdi de Afgan seline tutulduk'' Üsküdar'da yangın paniği The Walking Dead'ten ''final'' fragmanı geldi... İzleyiciye böyle veda edecek!