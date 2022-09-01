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AK Parti İlçe Başkanı polislere saldırdı!

Kayseri Tomarza'da AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz'ın karakol girişinde görevli bir polis memurunu darbetmesinin ardından benzer bir olay da Gaziantep'te yaşandı.

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