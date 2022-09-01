Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti İlçe Başkanı polislere saldırdı! AK Parti İlçe Başkanı polislere saldırdı! 01 Eylül 2022 Perşembe Saat: 22:30 Kayseri Tomarza'da AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz'ın karakol girişinde görevli bir polis memurunu darbetmesinin ardından benzer bir olay da Gaziantep'te yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6311084a85f6d038d869bbd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müşterilerin korkulu rüyası marketçi hastaneye yatırıldı Erdoğan: Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz Şelaleye düşen çocuğun ailesi arkasından atladı! Sonrası facia! Serenay Sarıkaya cesur bikinisi ile sahilde şov yaptı Trabzonspor'u karıştıran canlı yayın! Yanlışlıkla yayına girdiler, ortalık karıştı Trabzonspor, Maxi Gomez'i resmen açıkladı Elazığ'da hortum paniği kamerada Yaşlı kadın ''sırtım ağrıyor'' dedi, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı Erdoğan'dan öğretmenlere: ''Bırakın artık boykotu moykotu''