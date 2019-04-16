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  3. 16 Nisan 2019 17:45

AK Parti İstanbul için olağanüstü itiraz dilekçesini YSK’ya sundu

AK Parti İstanbul’da yerel seçimin iptali ve yenilenmesi için olağanüstü itirazını yaptı. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, saat 16 sıralarında Yüksek Seçim Kuruluna geldi. Yavuz, ardından içeri girdi ve AK Parti’nin olağanüstü itiraz dilekçesini kurula takdim etti. Getirilen 3 valiz dolusu belge de yetkililere teslim edildi. Ardından da kameraların...

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