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  3. 10 Mayıs 2019 12:01

AK Parti Kadın Kolları'nın yemek faturasını da belediyeye kesmişler

Kırşehir'in CHP'li belediye başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kadın Kolları ile Gençlik Kolları'nın yemek ödemelerini belediye adına yazdırdıklarını açıkladı.

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