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  3. 22 Şubat 2021 18:25

AK Parti Kongresinde dikkat çeken anlar!! ''Seviyorum seni tamam''

İzmir'deki AK Parti Kongresi'ne bir partilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öpücükler gönderdiği anlar ve Erdoğan'ın sözleri dikkat çekti.

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