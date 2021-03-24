Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti kongresinde Emine Erdoğan'ı rahatsız eden olay AK Parti kongresinde Emine Erdoğan'ı rahatsız eden olay 24 Mart 2021 Çarşamba Saat: 15:25 AK Parti kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sırada sosyal mesafeye uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı. Emine Erdoğan'ın sık sık korumaları uyarıda bulunduğu görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605b2fc1d64288021e011a23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan vatandaşa altın ve döviz çağrısı Olay iddia! Esra Erol saldırıya mı uğradı? AK Parti'de kongre günü! Salon tıklım tıklım doldu Ordu'da silahlı saldırı kamerada! Ölümden döndü AK Parti'nin kongre otobüsünde skandal görüntüler AK Parti'nin kongre otobüsünde skandal görüntüler 11 PKK/YPG’li terörist daha öldürüldü Ağlayarak yardım istemişti Gerçek ortaya çıktı İstanbul'da DEAŞ baskını: 17 gözaltı!