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AK Parti kongresinde Emine Erdoğan'ı rahatsız eden olay

AK Parti kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sırada sosyal mesafeye uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı. Emine Erdoğan'ın sık sık korumaları uyarıda bulunduğu görüldü.

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