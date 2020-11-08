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AK Parti kongresinde skandal görüntüler
08 Kasım 2020 23:20
AK Parti kongresinde skandal görüntüler
Koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti'nin Kocaeli İl Kongresi'nde dikkate alınmayınca ortaya bu skandal görüntüler çıktı.
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