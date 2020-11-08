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  3. 08 Kasım 2020 23:20

AK Parti kongresinde skandal görüntüler

Koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti'nin Kocaeli İl Kongresi'nde dikkate alınmayınca ortaya bu skandal görüntüler çıktı.

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