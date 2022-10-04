  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. AK Parti kurucu üyesi ve eski milletvekili CHP'ye katıldı

AK Parti kurucu üyesi ve eski milletvekili CHP'ye katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan AK Parti kurucu üyesi ve 22. dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'a rozetini taktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
KYK kız öğrenci yurdunda mide bulandıran görüntü
Şehir magandaları kamerada! İstanbul trafiğinde 7 kişi bir olup saldırdı
İstanbul'da madde kullanan kişi mahalleyi ayağa kaldırdı
İsveç devlet televizyonunda Erdoğan'a çirkin saldırı
Çılgın Sayısal Loto'da ''çılgın'' ihtimal gerçek oldu
Yeni seçim ittifakı açıklandı: ''5 parti görüşmelere başlıyor''
Bir ilginç olay... Mesaiye paraşütle gitti
Skandal görüntüler: Rakı sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar...
Bakan Bozdağ'dan yeni anayasa açıklaması