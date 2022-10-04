Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti kurucu üyesi ve eski milletvekili CHP'ye katıldı AK Parti kurucu üyesi ve eski milletvekili CHP'ye katıldı 04 Ekim 2022 Salı Saat: 10:35 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan AK Parti kurucu üyesi ve 22. dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'a rozetini taktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633be23949fb69715e411a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR KYK kız öğrenci yurdunda mide bulandıran görüntü Şehir magandaları kamerada! İstanbul trafiğinde 7 kişi bir olup saldırdı İstanbul'da madde kullanan kişi mahalleyi ayağa kaldırdı İsveç devlet televizyonunda Erdoğan'a çirkin saldırı Çılgın Sayısal Loto'da ''çılgın'' ihtimal gerçek oldu Yeni seçim ittifakı açıklandı: ''5 parti görüşmelere başlıyor'' Bir ilginç olay... Mesaiye paraşütle gitti Skandal görüntüler: Rakı sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Bakan Bozdağ'dan yeni anayasa açıklaması