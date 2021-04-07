AK Parti Milletvekili Belgin Uygur, kürsüde fenalaştı, oturuma ara verildi

Teksas değil İstanbul! Döner bıçaklı, silahlı dehşet!

Canlı yayında Erdoğan için olay sözler: ''Seçimi kazanalım, dosyasını yargıya vereceğiz!''

Canlı yayında büyük kavga: ''AKP'liyim de, çıkıp da gazeteciyim deme bana!''