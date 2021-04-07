Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti Milletvekili Belgin Uygur, kürsüde fenalaştı, oturuma ara verildi AK Parti Milletvekili Belgin Uygur, kürsüde fenalaştı, oturuma ara verildi 07 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 18:35 AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, TBMM Genel Kurulu’nda kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606dd153049ea66b0f2b10a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim Koronavirüs ilacı, o hastalığın tedavisinde sonuç verdi Konya'da gösteri uçağı düştü! Pilot şehit oldu Konya'da gösteri uçağı düştü! Pilot şehit oldu Erdoğan Kanal İstanbul'da tarihi verdi: 'Temelini atıyoruz! Sprey aşıyla ilgili sevindiren haber Lise öğrencisi Songül 9 gündür kayıp Güzellik yarışmasında taç krizi! Canlı yayında korkutan açıklama: ''10 yaşındaki çocuklara da sıçradı''