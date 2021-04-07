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  4. AK Parti Milletvekili Belgin Uygur, kürsüde fenalaştı, oturuma ara verildi

AK Parti Milletvekili Belgin Uygur, kürsüde fenalaştı, oturuma ara verildi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, TBMM Genel Kurulu’nda kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalaştı.

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