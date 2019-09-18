  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Eylül 2019 15:10

AK Parti önünde protestoya gözaltı

AK Parti Ankara il binası önünde eylem yapmak isteyen Cemal Yıldırım ve beraberindeki 3 kişi, eylemin 3'üncü gününde de gözaltına alındı.

Video Galeri
Tuzla'da fabrikada patlama anı böyle görüntülendi
Tuzla'da fabrikada patlama anı böyle görüntülendi
Video Galeri
FETÖ'den yargılanan Metin Topuz hakkında karar
FETÖ'den yargılanan Metin Topuz hakkında karar
Video Galeri
Antalya'da 92 yaşındaki kadına baltalı gasp
Antalya'da 92 yaşındaki kadına baltalı gasp
Video Galeri
İmamoğlu tasarruftan elde edilen gelirin ne yapılacağını açıkladı
İmamoğlu tasarruftan elde edilen gelirin ne yapılacağını açıkladı
Video Galeri
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 39'a yükseldi
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 39'a yükseldi
Video Galeri
Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine sert çıkış: Ticari olarak çalışıyorlar''
Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine sert çıkış: Ticari olarak çalışıyorlar''
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM