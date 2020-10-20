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  3. 20 Ekim 2020 12:20

AK Parti ''Sen Atatürk'sün'' demedi, sosyal medya karıştı!

AK Parti Gençlik Kolları'nın Resmi Twitter hesabından paylaştığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yer verilmeyen "Sen kimsin?" videosuna çarpıcı yanıtlar geldi.

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