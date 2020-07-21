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  3. 21 Temmuz 2020 16:25

AK Parti, sosyal medya teklifini açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti grubu tarafından hazırlanan ve bugün TBMM'ye sunulan 11 maddelik sosyal medya teklifini açıkladı.

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