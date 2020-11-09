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RESMİ AÇIKLAMA GELDİ; YENİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI BELLİ OLDU!
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  3. 09 Kasım 2020 23:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Berat Albayrak açıklaması

AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası hakkında konuştu.

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