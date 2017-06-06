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  3. 06 Haziran 2017 22:15

AK Parti Sözcüsü Ünaldan darbe iddialarına yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bundan sonraki süreçte herhangi bir darbe girişimine asla müsaade etmeyecektir, bunun zemininin oluşmasına asla müsaade etmeyecektir” dedi.

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