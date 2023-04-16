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  4. AK Parti tanıtım toplantısında skandal sözler: Deprem felaketine ''rahmet'' dedi!

AK Parti tanıtım toplantısında skandal sözler: Deprem felaketine ''rahmet'' dedi!

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AK Parti'nin Hatay milletvekili adayları tanıtım töreninde konuşan emekli din dersi öğretmeni Ergüder Aksoy'un skandal sözleri gündeme bomba gibi düştü.

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