Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti tanıtım toplantısında skandal sözler: Deprem felaketine ''rahmet'' dedi! AK Parti tanıtım toplantısında skandal sözler: Deprem felaketine ''rahmet'' dedi! 16 Nisan 2023 Pazar Saat: 12:45 Güncelleme: 16 Nisan 2023 Pazar 12:45 AK Parti'nin Hatay milletvekili adayları tanıtım töreninde konuşan emekli din dersi öğretmeni Ergüder Aksoy'un skandal sözleri gündeme bomba gibi düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643bc3b02c4cf1728750a243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Kurum, ''Reis'i ara'' sözlerine kayıtsız kalamadı Marmara Denizi'nde kabus geri döndü Yol kavgasında tekmeler havada uçuştu Nisan ayında kar esareti! Kara saplanan araçlar mahsur kaldı Atatürk'ün otomobiline Anıtkabir'de Emniyet'den büyük operasyon! Ünlü oyuncunun eşi suç örgütü lideri olmakla suçlanıyor Fazıl Say 100. Yıl Marşı'nın kaydını tamamladı 3 kez ertelenmişti bugün gerçekleşti... Türkiye'nin yerli uydusu İMECE uzayda! Euroleague'de büyük skandal! Türk Bayrağı'nı ellerinden aldılar