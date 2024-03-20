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  4. AK Parti Trabzon Başkan Adayı'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaşlıları çileden çıkaran sözler!

AK Parti Trabzon Başkan Adayı'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaşlıları çileden çıkaran sözler!

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AK Parti Trabzon Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Fenerbahçe derbisi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yarıştığımız takımla bizim sorunumuz var. Hafta sonu oynadığımız takımla bizim sorunumuz var. Hakkımız çalınmış. Ben izliyorum. Rakip teknik direktörüne geçmiş olsun dileğimi ifade ediyorum. Maçın başında ciddi provokasyon olduğu kanaatindeyim."...

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