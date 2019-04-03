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  3. 03 Nisan 2019 13:23

''AK Parti üyesiyim ama İmamoğlu'na oy verdim''

Esenyurt'ta AKP üyesi bir vatandaş, İstanbul TV'nin sokak röportajında Ekrem İmamoğlu'na neden oy verdiğini anlattı.

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