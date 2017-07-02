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  3. 02 Temmuz 2017 01:15

AK Parti Van ili Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi öldürüldü

AK Parti Van ili Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, terör örgütü PKK tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Aydın Ahi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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