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  3. 02 Temmuz 2017 09:45

AK Parti Van Milletvekili Aydından Ahinin yakınlarına taziye ziyareti

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, PKK'lılar tarafından öldürülen AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin yakınlarını hastanede ziyaret ederek başsağlığında bulundu.

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