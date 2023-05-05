Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti ve CHP grup başkanvekilleri birlikte türkü söyledi AK Parti ve CHP grup başkanvekilleri birlikte türkü söyledi 05 Mayıs 2023 Cuma Saat: 10:45 Güncelleme: 05 Mayıs 2023 Cuma 10:45 Seçim çalışmaları kapsamında Silivri'de karşılaşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sokak müzisyenleriyle beraber Gesi Bağları türküsünü söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6454b411e3605f332a6c2d73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Ensarioğlu'ndan Öcalan itirafı: ''Devlet sürekli görüşüyor'' Canlı yayında Binali Yıldırım'ı kızdıran HÜDA PAR sorusu Milyonluk araçlar alev alev yanarak kül oldu Binali Yıldırım'dan canlı yayında güldürmeyen espri: ''Neyse parasını veririz'' 14 Mayıs öncesi Tarkan'dan dikkat çeken paylaşım Saadet Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak yapay zeka videosu İBB 4 yılı bir videoda topladı Ece Üner'den Hizbullahçıya af, Gülşen'e hapis cezasına çok sert tepki AK Parti'nin düzenlediği konserde ortalık karıştı, Bakan Nebati'yi böyle kaçırdılar