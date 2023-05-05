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AK Parti ve CHP grup başkanvekilleri birlikte türkü söyledi

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Seçim çalışmaları kapsamında Silivri'de karşılaşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sokak müzisyenleriyle beraber Gesi Bağları türküsünü söyledi.

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